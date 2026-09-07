Bandara Husein Bandung Masih Ditutup, 14 Penerbangan Terdampak Abu Vulkanis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara masih belum melayani penerbangan hingga Senin (7/9/2026).

Aktivitas penerbangan dihentikan sementara akibat paparan abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Total 14 penerbangan terdampak dan dibatalkan oleh otoritas bandara. Kondisi ini membuat sejumlah penumpang harus mengubah rencana perjalanan dan mencari jalur alternatif melalui bandara maupun moda transportasi lain.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Danlanud Husein Sastranegara, Marsma TNI Irman Fathurrahman, turun langsung meninjau kondisi Bandara Husein Sastranegara pada Senin.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan koordinasi untuk memastikan dampak abu vulkanis terhadap aktivitas masyarakat, khususnya transportasi.

"Selama dua hari ini, Minggu dan Senin, kami dari Forkompinda Kota Bandung melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi abi vulkanis yang berpengaruh terhadap kota bandung, khususnya untuk transportasi umum, bandara dan kereta api," kata Farhan usai meninjau bandara.

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Berbeda dengan penerbangan, perjalanan kereta api masih berjalan normal. Bahkan, sejumlah jadwal ditambah untuk mengakomodasi penumpang yang terdampak pengalihan perjalanan.

"Kereta api tadi kami tinjau langsung berjalan dengan lancar karena tidak ada gangguan pandangan. Bahkan ditambah beberapa jadwal karena adanya pengalihan penumpang yang menuju ke Pulau Jawa bagian timur, itu dari Jakarta didorong ke Bandung," ucapnya.