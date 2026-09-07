Liburan Masih Jadi Prioritas, BCA tiket.com Travel Fair Tawarkan Beragam Pilihan Perjalanan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Liburan kini tak selalu dipandang sebagai kemewahan. Bagi sebagian masyarakat, bepergian menjadi cara untuk melepas penat, menghabiskan waktu bersama keluarga, sekaligus mencari pengalaman baru di tengah rutinitas.

Karena itu, rencana perjalanan biasanya sudah dipikirkan jauh-jauh hari, mulai dari menentukan destinasi, transportasi, tempat menginap hingga aktivitas yang ingin dilakukan.

Beragam kebutuhan tersebut akan hadir dalam satu rangkaian di BCA tiket.com Travel Fair yang menjadi bagian dari BCA EXPO 2026 di ICE BSD City, Hall 6, pada 11-13 September 2026.

Kolaborasi BCA dan tiket.com tersebut menawarkan berbagai pilihan perjalanan, baik untuk destinasi dalam negeri maupun mancanegara.

Pengunjung tidak hanya bisa mencari tiket pesawat dan hotel, tetapi juga kebutuhan perjalanan lain seperti tiket atraksi wisata, kereta api, bus dan shuttle, sewa mobil, airport transfer, hingga pilihan cruise dan tours.

Co-founder sekaligus Chief Marketing Officer tiket.com Gaery Undarsa mengatakan, kebutuhan masyarakat untuk bepergian tetap menjadi bagian dari gaya hidup.

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Menurut dia, perjalanan bisa memiliki banyak makna, mulai dari menikmati waktu bersama orang terdekat, mencari pengalaman baru, hingga sekadar mengambil jeda dari kesibukan sehari-hari.

"Kami memahami perencanaan yang cermat menjadi kunci utama, di mana melalui BCA tiket.com Travel Fair, kami bersama BCA ingin membantu masyarakat mendapatkan nilai yang lebih optimal dari budget perjalanan mereka," kata Gaery dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (7/9/2026).