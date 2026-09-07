Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau Sudah Sampai Bandung, Wali Kota Inbau Warga Pakai Masker

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau masyarakat agar memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Imbauan ini menyusul sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

"Untuk warga Bandung, saya betul-betul menyarankan untuk pakai masker," kata Farhan di Bandara Husein Sastranegara, Senin (7/9/2026).

Farhan menuturkan, sebaran abu vulkanis telah mencapai Kota Bandung.

Ia mengaku mengalami serak imbas menghirup abu vulkanis seusai berkeliling Kota Bandung untuk memantau situasi.

"Ini saya sudah jalan dari hari Sabtu malam kan keliling-keliling, ya salah satu akibatnya ini jadi agak serak gitu ya, jadi sebaiknya dilakukan hal itu," ujarnya.

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Selain itu, ia menyampaikan Pemkot Bandung tidak akan meliburkan sekolah atau menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun, ia telah mengintruksikan agar para siswa memakai masker ketika berangkat ke sekolah.