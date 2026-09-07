Pemkot Bogor dan KAI Teken MoU Penataan Stasiun Bogor, Begini Konsep Pengembangannya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penataan dan pengembangan kawasan Stasiun Bogor.

Penandatanganan MoU berlangsung di Stasiun Bogor Gate Alun-alun Kota Bogor, Senin (7/9/2026).

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya menata kawasan Stasiun Bogor sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

Pada kesempatan yang sama, PT KAI (Persero) juga menandatangani MoU dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang menjadi bagian dari sinergi dalam penataan kawasan tersebut.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan konsep pengembangan yang disiapkan PT KAI sejalan dengan rencana Pemkot Bogor dalam menata sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Stasiun Bogor.

“Jadi kami menyambut baik, menyambut gembira, tinggal nanti menyinkronkan dengan apa yang sudah kami rencanakan dan apa yang sudah teman-teman PT KAI laksanakan,” kata Dedie saat diwawancarai awak media di lokasi.

Menurut Dedie, sebagai langkah awal Pemkot Bogor akan melakukan penataan Jalan Nyi Raja Permas hingga ujung Jalan MA Salmun.

Penataan tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan keindahan kawasan.