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Al Azhar 36 Bandung Tawarkan Kelas Tahfiz, Bilingual, Digital dan Penguatan Karakter Islami

Senin, 07 September 2026 – 14:58 WIB
Al Azhar 36 Bandung Tawarkan Kelas Tahfiz, Bilingual, Digital dan Penguatan Karakter Islami - JPNN.com Jabar
Sekolah Islam Al Azhar 36 Bandung resmi membuka penerimaan murid baru untuk Tahun Ajaran 2027/2028 mulai Senin (7/9/2026). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekolah Islam Al Azhar 36 Bandung resmi membuka penerimaan murid baru untuk Tahun Ajaran 2027/2028 mulai Senin (7/9/2026).

Penerimaan murid baru tersebut dibuka untuk jenjang SD Islam Al Azhar 36 Bandung (SDIA 36) yang berlokasi di Jalan Palasari serta SMP Islam Al Azhar 36 Bandung (SMPIA 36) di Jalan Patuha No. 36.

Momentum pembukaan penerimaan murid baru itu juga diikuti program khusus berupa potongan 50 persen biaya pendaftaran yang hanya berlaku pada Senin (7/9/2026) hingga pukul 23.59 WIB.

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Kepala SD Islam Al Azhar 36 Bandung Siti Nurhayati mengatakan, pendaftaran untuk calon murid baru sudah dapat dilakukan mulai hari ini dan akan berlangsung hingga kuota terpenuhi.

"Untuk mulai tahun ajaran memang Juli 2027, tetapi pembukaan pendaftaran sudah dimulai hari ini sampai kuota terpenuhi," ujar Siti.

Adapun untuk jenjang SD, SDIA 36 Bandung menyiapkan kuota sebanyak 140 murid yang terbagi dalam lima rombongan belajar.

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Siti menjelaskan, proses penerimaan murid baru di jenjang SD tidak menggunakan pola tes akademik. Calon murid akan mengikuti observasi untuk melihat kesiapan dan perkembangan anak.

Observasi tersebut mencakup kemampuan motorik halus dan motorik kasar, kemampuan audio-visual, pengenalan warna, mencocokkan gambar, hingga aktivitas sederhana yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Sekolah Al Azhar 36 Bandung membuka penerimaan murid baru 2027/2028 dengan program Tahfiz, Bilingual, Digital, serta penguatan karakter dan adab.
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