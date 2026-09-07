DLHK Depok Siapkan Penyemprotan Fasilitas Umum yang Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

jabar.jpnn.com, DEPOK - Abu vulkanis akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau di sejumlah wilayah, termasuk Kota Depok, Jawa Barat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, terutama dalam menjaga kebersihan fasilitas umum yang terdampak abu vulkanis.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi penyemprotan untuk membersihkan fasilitas umum yang terdampak.

“Kami fokuskan penyemprotan di lokasi-lokasi fasilitas umum, seperti taman, alun-alun, jalan, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Reni.

Menurut Reni, masyarakat yang menemukan fasilitas umum terdampak abu vulkanis dan membutuhkan penanganan dapat menyampaikan informasi kepada DLHK Kota Depok.

Laporan dapat disampaikan melalui pesan langsung atau direct message (DM) akun Instagram DLHK Kota Depok maupun Tim MAUNG Kota Depok.

Reni mengatakan hingga saat ini belum dilakukan penyemprotan karena pihaknya masih memantau perkembangan kondisi di lapangan.

Apabila terdapat fasilitas umum yang membutuhkan penanganan, DLHK Kota Depok akan berkoordinasi dengan tim terkait untuk melakukan pembersihan.