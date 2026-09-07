Bersuara Vol. 1 Hadir di Kebun Raya Bogor, Padukan Musik, Piknik dan Kreativitas di Tengah Alam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor bersama Musica Studio menghadirkan pengalaman akhir pekan melalui Bersuara Vol. 1, kegiatan yang memadukan pertunjukan musik, piknik, kreativitas, dan suasana alam.

Bersuara Vol. 1 mengusung semangat “Ketika Musik, Bertemu Alam” dan digelar pada Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di Ecodome, Kebun Raya Bogor.

Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat. Pengunjung dapat mengikuti rangkaian acara tanpa biaya tambahan dengan membeli tiket masuk Kebun Raya Bogor.

Sejumlah musisi dan penampil turut meramaikan Bersuara Vol. 1, di antaranya Difki Khalif, Hanin Dhiya, Zara Leola, Yoan Cocohamida, Cici Faramida, Kumpul Raga, dan Lorjhu.

Tidak hanya pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati suasana piknik serta mengikuti berbagai aktivitas kreatif yang disiapkan dalam kegiatan tersebut.

Salah satu aktivitas yang ditawarkan adalah berkarya ecoprint bersama Kebun Raya dan Difki Khalif.

Selain itu, terdapat kegiatan bernyanyi bersama Musica Karaoke, bermusik bersama Kumpul Raga, berkarya bersama InkGaged, serta berfoto di Hot Station.

Senior Manager Operasional PT Mitra Natura Raya, Afandika Akbar Utama, mengatakan Bersuara Vol. 1 menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat dalam menikmati Kebun Raya Bogor.