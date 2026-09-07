Harga Emas dan Perak Hari Ini, 7 September 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 7 September 2026, tercatat mulai dari Rp1.368.500 untuk ukuran 0,5 gram.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.371.921.

Untuk ukuran 1 gram, harga dasar emas batangan tercatat Rp2.637.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harga menjadi Rp2.643.593.

Data harga tersebut mencakup sejumlah ukuran emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Daftar harga emas batangan 7 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.368.500; setelah PPh menjadi Rp1.371.921.

- 1 gram: Rp2.637.000; setelah PPh menjadi Rp2.643.593.

- 2 gram: Rp5.214.000; setelah PPh menjadi Rp5.227.035.