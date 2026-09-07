Harga Emas dan Perak Hari Ini, 7 September 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 7 September 2026, tercatat mulai dari Rp1.368.500 untuk ukuran 0,5 gram.
Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.371.921.
Untuk ukuran 1 gram, harga dasar emas batangan tercatat Rp2.637.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harga menjadi Rp2.643.593.
Data harga tersebut mencakup sejumlah ukuran emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Daftar harga emas batangan 7 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
- 0,5 gram: Rp1.368.500; setelah PPh menjadi Rp1.371.921.
- 1 gram: Rp2.637.000; setelah PPh menjadi Rp2.643.593.
- 2 gram: Rp5.214.000; setelah PPh menjadi Rp5.227.035.
Harga emas hari ini 7 September 2026 tersedia mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Simak daftar harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen
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