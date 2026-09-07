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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Senin 7 September 2026: Cerah Berawan hingga Berawan Tebal

Senin, 07 September 2026 – 12:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Senin 7 September 2026: Cerah Berawan hingga Berawan Tebal - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca berawan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Senin, 7 September 2026, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Senin pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 8 September 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada Senin pagi pukul 07.00-13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Cuaca cerah hingga cerah berawan masih diprakirakan berlanjut pada Selasa dini hari, pukul 01.00-07.00 WIB.

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Suhu Udara Jabodetabek

BMKG Jakarta mencatat suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-33 derajat Celsius.

BMKG memprakirakan cuaca Jabodetabek Senin 7 September 2026 cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu mencapai 22-34 derajat Celsius
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