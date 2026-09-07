Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Senin 7 September 2026: Cerah Berawan hingga Berawan Tebal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Senin, 7 September 2026, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Senin pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 8 September 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada Senin pagi pukul 07.00-13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Cuaca cerah hingga cerah berawan masih diprakirakan berlanjut pada Selasa dini hari, pukul 01.00-07.00 WIB.

Suhu Udara Jabodetabek

BMKG Jakarta mencatat suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-33 derajat Celsius.