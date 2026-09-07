Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini 7 September 2026, BMKG Ingatkan Potensi Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin (7/9/2026) secara umum cerah, cerah berawan, hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang diperbarui pada pukul 06.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00-13.00 WIB diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Pada malam hari pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Sementara pada dini hari pukul 01.00-07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Selain prakiraan cuaca, BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat.

Kecepatan angin secara umum diprakirakan berada pada kisaran 5-40 kilometer per jam dengan arah timur laut hingga tenggara.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan mewaspadai kondisi angin yang dapat mengalami peningkatan kecepatan.

Dari sisi temperatur, suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16-35 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara berkisar 30-90 persen.