September Ini, Saksi-Saksi Yehuwa Tawarkan Kursus Alkitab Gratis di Seluruh Dunia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lebih dari 9 juta Saksi-Saksi Yehuwa di berbagai negara akan menggelar kegiatan khusus secara global sepanjang September dengan menawarkan kursus Alkitab gratis kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkenalkan berbagai nasihat dan prinsip yang terdapat dalam Alkitab melalui materi pembelajaran yang disiapkan oleh Saksi-Saksi Yehuwa.

Anggara Pardede, juru bicara Saksi-Saksi Yehuwa di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mengatakan kegiatan tersebut didorong oleh pengalaman para anggota yang merasakan manfaat ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari.

“Ajaran Alkitab yang tak lekang oleh waktu telah membantu orang-orang selama berabad-abad. Ajarannya telah menyelamatkan banyak perkawinan, menyembuhkan orang yang patah hati, dan membantu warga negara untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna,” kata Anggara.

Menurut Anggara, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya ingin membagikan ajaran Alkitab kepada masyarakat.

“Karena kami sendiri sudah merasakan manfaatnya dalam kehidupan kami, maka kami bersemangat untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami,” ujarnya.

Dalam kegiatan khusus tersebut, Saksi-Saksi Yehuwa akan membagikan brosur “Hidup Bahagia — Selamanya!”.

Materi tersebut terdiri atas tiga pelajaran yang membahas prinsip-prinsip Alkitab melalui berbagai metode pembelajaran.