Oki Earlivan Resmi Jadi Ketua IA-ITB Jakarta, Siapkan 11 Program Kerja Unggulan

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Oki Earlivan Sampurno (SBM’04) resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Jakarta periode 2026–2030.

Pelantikan kepengurusan baru IA-ITB Jakarta berlangsung pada Kamis (3/9/2026) dalam rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IA-ITB Jakarta di Ballroom Four Seasons Hotel Jakarta.

Pelantikan mengusung tema “Simpul Talenta, Kekuatan Bangsa: Bersama Alumni ITB Jakarta Menggerakkan Indonesia.” Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya masa bakti Oki bersama jajaran kepengurusan IA-ITB Jakarta periode 2026–2030.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, Menteri Lingkungan Jumhur Hidayat, serta Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB Agustin Peranginangin.

Oki sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum IA-ITB Jakarta melalui Kongres Daerah IA-ITB Jakarta yang digelar pada Juni 2026.

Dalam kepengurusan barunya, Oki membawa semangat penguatan jejaring alumni melalui kolaborasi lintas bidang dan sektor.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka dari Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB Agustin Peranginangin kepada Oki Earlivan. Penyerahan tersebut menjadi simbol pengalihan tanggung jawab kepemimpinan sekaligus dimulainya masa kepengurusan baru IA-ITB Jakarta.

Dalam sambutannya, Oki menekankan pentingnya memperkuat kembali jejaring internal organisasi dan membangun koneksi antarsesama alumni.