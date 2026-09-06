Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas, Dedi Mulyadi Rekomendasikan Sekolah di Jabar Terapkan Pembelajaran Daring

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merekomendasikan sekolah di wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menerapkan pembelajaran secara daring mulai Senin (7/9/2026).

Rekomendasi tersebut ditujukan terutama kepada wilayah yang memiliki intensitas sebaran abu vulkanik tinggi, seperti Bogor dan Sukabumi.

Dedi menyampaikan rekomendasi itu melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Minggu (6/9/2026).

Menurut Dedi, kepala sekolah di wilayah yang terdampak dapat mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

"Dengan semakin meningkatnya sebaran abu vulkanik yang disebabkan erupsi Gunung Anak Krakatau, kami sampaikan untuk wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi, seperti Bogor dan Sukabumi, serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026, bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing," ujar Dedi dalam video tersebut.

Dedi menegaskan, kepala sekolah di seluruh Jawa Barat perlu mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing sebelum menentukan sistem pembelajaran.

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"Sekali lagi, kepada para kepala sekolah bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan, agar sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring di rumahnya masing-masing," katanya.

Ia berharap keputusan yang diambil oleh pihak sekolah dapat mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik maupun tenaga pendidik.