Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Depok, Polisi Bagikan 1.000 Masker kepada Pengendara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok membagikan sekitar 1.000 masker kepada masyarakat yang melintas di Simpang Margonda-Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026) sore.

Pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menurut kepolisian telah mencapai wilayah Depok.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra mengatakan pembagian masker dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan di tengah kondisi udara yang terdampak sebaran abu vulkanik.

“Pada sore ini kami dari Polres Metro Depok membagikan masker karena memang seperti kita ketahui, udara dari Gunung Anak Krakatau sampai ke sini. Jadi kita harus mengantisipasi masyarakat kita supaya peduli akan kesehatan,” kata Rony di Depok, Minggu (6/9).

Menurut Rony, masker diberikan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya pengguna kendaraan dan penumpang angkutan umum.

“Terutama kepada penumpang angkutan umum, pengguna roda dua dan roda empat,” ujarnya.

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Rony menyebut sekitar 1.000 masker disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

“Ada sekitar 1.000 masker yang kami bagikan,” tuturnya.