Pemkot Bogor Keluarkan Imbauan soal Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik yang diduga berasal dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Masyarakat diminta menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan partikel debu halus yang dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan penggunaan masker perlu dilakukan setiap kali masyarakat harus beraktivitas di luar rumah. Selain masker, warga juga diminta melakukan sejumlah langkah pencegahan lainnya.

"Gunakan kacamata pelindung untuk menghindari iritasi mata akibat partikel abu. Tutup rapat pintu dan jendela rumah agar debu vulkanik tidak mencemari ruangan. Cukupi kebutuhan konsumsi air putih untuk menjaga kesehatan tubuh, serta rutin mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan," kata Dedie, Minggu (6/9/2026).

Dedie meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, tetapi tetap mengikuti perkembangan informasi dari instansi berwenang, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Palang Merah Indonesia (PMI).

"Warga juga diimbau segera menghindari aktivitas di luar ruangan apabila terjadi hujan abu," ujarnya.

Wakil Wali Kota Imbau Warga Pakai Masker