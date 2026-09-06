Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Masuk Bandung, Penerbangan Bandara Husein Ditutup Sementara

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, dihentikan sementara menyusul terpaparnya wilayah tersebut oleh sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim, mengatakan penghentian sementara operasional penerbangan di Bandara Husein Sastranegara atau BDO berlangsung pada Minggu (6/9) pukul 12.07 hingga 16.00 WIB.

"BDO menghentikan aktivitas penerbangan dari pukul 12.07-16.00 WIB," kata Arie.

Menurut dia, keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan sebaran abu vulkanik telah memasuki wilayah Bandung.

"Sudah terpapar volcanic ash," ujarnya.

Berdasarkan informasi pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9) pukul 10.00 hingga 11.00 WIB, hasil paper test volcanic ash di Lanud Husein Sastranegara menunjukkan hasil positif dengan temuan debu tipis.

Kondisi tersebut berdampak terhadap sejumlah penerbangan. Salah satunya dialami suami Fatma Asri yang hendak kembali ke Bandung dari Bali.

Fatma mengatakan, pesawat yang ditumpangi suaminya sebelumnya tetap diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.