Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Bandung Raya, Warga Cimahi Temukan Kendaraan Dipenuhi Debu

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Abu vulkanik yang dilaporkan berasal dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah Bandung Raya, Jawa Barat.

Salah satu wilayah yang melaporkan keberadaan partikel tersebut adalah Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Seorang warga Leuwigajah, Yogi Dwi Arianto, mengatakan menemukan kendaraannya dipenuhi partikel berwarna keabu-abuan ketika diperiksa pada Minggu (6/9/2026) pagi.

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Padahal, menurut Yogi, kendaraan tersebut masih dalam kondisi bersih pada Sabtu (5/9) malam.

“Tadi malam mobil masih bersih, masih kinclong. Pagi-pagi sudah penuh debu, warnanya agak keabu-abuan juga. Ini beda sih dengan debu biasa,” kata Yogi di Cimahi, Minggu (6/9).

Yogi mengatakan partikel yang menempel pada permukaan kendaraan terasa lebih kasar dan lengket dibandingkan debu biasa.

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Kondisi tersebut membuatnya harus lebih berhati-hati saat membersihkan kendaraan agar partikel yang menempel tidak menyebabkan goresan pada permukaan.

“Harus lebih ekstra bersihin debunya, soalnya kasar dan lengket. Mungkin ditutup dulu ya, bahaya kalau tiap hari ketempelan abu seperti ini,” ujarnya.