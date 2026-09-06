JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Bandung Raya, Warga Cimahi Temukan Kendaraan Dipenuhi Debu

Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Bandung Raya, Warga Cimahi Temukan Kendaraan Dipenuhi Debu

Minggu, 06 September 2026 – 14:00 WIB
Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Bandung Raya, Warga Cimahi Temukan Kendaraan Dipenuhi Debu - JPNN.com Jabar
Ilustrasi debu abu vulkanik yang menerjang permukiman warga. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Abu vulkanik yang dilaporkan berasal dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai sejumlah wilayah Bandung Raya, Jawa Barat.

Salah satu wilayah yang melaporkan keberadaan partikel tersebut adalah Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Seorang warga Leuwigajah, Yogi Dwi Arianto, mengatakan menemukan kendaraannya dipenuhi partikel berwarna keabu-abuan ketika diperiksa pada Minggu (6/9/2026) pagi.

Baca Juga:

Padahal, menurut Yogi, kendaraan tersebut masih dalam kondisi bersih pada Sabtu (5/9) malam.

“Tadi malam mobil masih bersih, masih kinclong. Pagi-pagi sudah penuh debu, warnanya agak keabu-abuan juga. Ini beda sih dengan debu biasa,” kata Yogi di Cimahi, Minggu (6/9). 

Yogi mengatakan partikel yang menempel pada permukaan kendaraan terasa lebih kasar dan lengket dibandingkan debu biasa.

Baca Juga:

Kondisi tersebut membuatnya harus lebih berhati-hati saat membersihkan kendaraan agar partikel yang menempel tidak menyebabkan goresan pada permukaan.

“Harus lebih ekstra bersihin debunya, soalnya kasar dan lengket. Mungkin ditutup dulu ya, bahaya kalau tiap hari ketempelan abu seperti ini,” ujarnya.

Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dilaporkan mencapai Bandung Raya dan dirasakan warga Cimahi. Pakar mengingatkan risiko abu bagi kesehatan pernapasan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   erupsi anak krakatau erupsi Gunung Anak Krakatau abu vulkanik Gunung Anak Krakatau abu vulkanik Anak Krakatau dampak erupsi Anak Krakatau dampak abu vulkanik semburan abu vulkanik kota cimahi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU