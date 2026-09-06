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Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Turun di Cianjur, BPBD Minta Warga Waspada

Minggu, 06 September 2026 – 13:00 WIB
Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Turun di Cianjur, BPBD Minta Warga Waspada - JPNN.com Jabar
Ilustrasi abu vulkanik yang menyelimuti permukiman warga. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Abu vulkanik yang dilaporkan berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur mencatat abu vulkanik terlihat di halaman dan teras rumah warga hingga menutupi sejumlah kendaraan. Abu juga dilaporkan masih turun di sejumlah wilayah.

Kepala BPBD Kabupaten Cianjur Iwan Karyadi mengatakan abu vulkanik terlihat cukup jelas di teras rumah warga sejak pagi.

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Masyarakat bahkan telah beberapa kali membersihkan abu, tetapi material tersebut masih kembali turun.

“Abu yang turun cukup tebal dilaporkan mulai dari utara hingga selatan Cianjur, sehingga masyarakat diminta untuk menghindari kegiatan di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas,” kata Iwan di Cianjur, Minggu (6/9). 

Menurut Iwan, abu vulkanik dengan ketebalan yang cukup terlihat dilaporkan mulai dari Kecamatan Cipanas, Pacet, Cianjur, Cugenang, Warungkondang, Gekbrong, Karangtengah, Ciranjang, hingga Haurwangi, serta sebagian besar wilayah kecamatan di bagian selatan Cianjur.

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BPBD Cianjur meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama abu vulkanik masih turun.

Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti sebagian besar wilayah Cianjur. BPBD meminta warga mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker
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