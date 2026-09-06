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Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai ke Depok dan Bogor, Warga Keluhkan Debu di Rumah Hingga Kendaraan

Minggu, 06 September 2026 – 11:00 WIB
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai ke Depok dan Bogor, Warga Keluhkan Debu di Rumah Hingga Kendaraan - JPNN.com Jabar
Abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan dirasakan warga Depok dan Bogor, Minggu pagi. Debu ditemukan di rumah hingga kendaraan warga. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Abu vulkanik yang berasal dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan dirasakan sejumlah warga Kota Depok dan Bogor Jawa Barat, pada Minggu (6/9/2026) pagi.

Paparan debu halus tersebut membuat sebagian warga merasa tidak nyaman.

Selain mengganggu aktivitas, kondisi itu juga memicu kekhawatiran, terutama bagi warga yang telah merencanakan kegiatan di luar rumah bersama keluarga.

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Salah seorang warga Pancoran Mas, Depok, Lusi, mengatakan dirinya terkejut saat bangun dan mendapati lantai rumahnya dipenuhi debu.

“Saya bangun, buka pintu, ke luar, lantai sudah penuh abu,” kata Lusi.

Lusi mengaku awalnya tidak mengetahui asal debu tersebut. Ia mengira abu yang berada di sekitar rumah merupakan debu biasa.

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Namun, setelah melihat informasi yang beredar di media sosial dan membaca keluhan warga lainnya, ia mengetahui bahwa debu tersebut disebut berkaitan dengan abu vulkanik.

“Saya kira debu kotoran biasa. Pas lihat media sosial, ternyata banyak warga yang mengeluhkan abu vulkanik,” ujarnya.

Abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan dirasakan warga Depok dan Bogor, Minggu pagi. Debu ditemukan di rumah hingga kendaraan warga.
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TAGS   kota depok gunung anak krakatau abu vulkanik semburan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kota bogor kabupaten bogor

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