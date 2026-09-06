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Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung, Berikut Daftar Wilayah yang Merasakan Getarannya

Minggu, 06 September 2026 – 10:00 WIB
Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung, Berikut Daftar Wilayah yang Merasakan Getarannya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Minggu (6/9/2026) pagi.

Berdasarkan pembaruan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,1.

Plt. Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto mengatakan gempa terjadi pada pukul 09.06.37 WIB. Episenter gempa berada pada koordinat 7,69 derajat Lintang Selatan dan 107,37 derajat Bujur Timur.

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"Lokasi episenter berada di laut, sekitar 76 kilometer barat daya Kabupaten Bandung, dengan kedalaman 56 kilometer," kata Hartanto dalam keterangan resminya. 

Hartanto mengatakan berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang berkaitan dengan aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

Getaran Dirasakan di Sejumlah Wilayah

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BMKG menerima laporan masyarakat mengenai getaran gempa di sejumlah wilayah.

Getaran dengan Skala Intensitas III MMI dirasakan di Sindangbarang, Singajaya, Pameungpeuk, Cidaun, dan Rancabuaya.

Gempa M4,1 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. BMKG menyebut gempa berpusat di laut dan dirasakan di sejumlah wilayah.
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