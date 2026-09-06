Prakiraan Cuaca Jabodetabek 6 September 2026: Siang Berawan Tebal, Suhu hingga 34 Celcius

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 6 September 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 6 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 7 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek mengalami perubahan sepanjang hari.

Pada Minggu pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada periode tersebut diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan berangsur menjadi cerah hingga cerah berawan.

Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut hingga dini hari Senin, 7 September 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, dengan cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan.

Suhu Udara hingga 34 Derajat Celsius