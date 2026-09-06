Prakiraan Cuaca Jawa Barat 6 September 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang di Sukabumi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 6 September 2026, secara umum didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Masyarakat, khususnya di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi, diminta mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi serupa berlanjut pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

Selain kondisi cuaca, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi suhu dan kelembapan udara.

Suhu udara di Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 17–35 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara berkisar 30–90 persen.

Angin diprakirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5–45 kilometer per jam.