Luka Lecet Jangan Disepelekan, Ada Tahapan yang Sering Terlewat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Luka lecet atau sayatan kecil sering kali dianggap bukan persoalan besar.

Begitu darah berhenti, luka biasanya langsung ditempel plester dan aktivitas kembali dilanjutkan.

Padahal, ada satu tahapan yang kerap terlewat sebelum luka ditutup, yakni memastikan area yang terluka sudah dibersihkan dan diberi antiseptik.

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Kebiasaan tersebut kembali disoroti bertepatan dengan World First Aid Day atau Hari Pertolongan Pertama Sedunia yang jatuh pada 5 September.

Edukasi mengenai penanganan luka ringan itu disampaikan dalam Seminar HISFARMA PD IAI Jawa Barat 2026 di Bandung, Sabtu (5/9/2026).

Medical Affairs Specialist PT iNova Pharmaceuticals Indonesia, dr. Fanny Fardhani mengatakan, pertolongan pertama tidak berhenti pada menutup bagian tubuh yang terluka.

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Menurutnya, luka perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan perlindungan berupa plester maupun kasa.

“Membersihkan luka dan memberikan antiseptik menjadi bagian penting dalam perawatan awal luka ringan sebelum luka ditutup dan dilindungi,” ujar dr. Fanny.