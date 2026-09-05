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Polrestabes Bandung Siagakan 2.500 Personil untuk Pengamanan Laga Persib vs PSM

Sabtu, 05 September 2026 – 20:00 WIB
Polrestabes Bandung Siagakan 2.500 Personil untuk Pengamanan Laga Persib vs PSM - JPNN.com Jabar
Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi venue pertandingan Persib vs PSM Makassar di pekan pertama BRI Super League 2026/2027, Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menerjunkan sebanyak 2.500 personel untuk mengamankan pertandingan perdana BRI Super League 2026/2027, antara Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan, jumlah personel yang diturunkan dalam pengamanan laga itu berjumlah 2.505.

"Total pengamanan untuk pertandingan Persib Bandung melawan PSM berjumlah 2.505 personel. Sehingga pertandingan ini bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion," kata Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9).

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Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.

Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket seperti di Kiaracondong, tepatnya di area milik TNI yang sebelumnya menimbulkan kepadatan.

"Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kita akan melaksanakan mitigasi," ujarnya.

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Menurutnya, ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton saat masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimincrang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

Polrestabes Bandung menerjunkan 2.500 personel untuk mengamankan jalannya pertandingan perdana Liga 1 2026/2027 antara Persib vs PSM di GBLA.
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