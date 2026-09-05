FSPEED Salurkan Donasi Rp20,39 Juta untuk Korban Bencana di NTT

jabar.jpnn.com, BOGOR - Federasi Serikat Pengemudi Daring Indonesia (FSPEED) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp20.393.955 kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan FSPEED bersama para pengemudi daring, pengurus, dan anggota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dana yang terkumpul kemudian dipercayakan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah terdampak bencana.

Penyerahan bantuan dihadiri sejumlah pengurus FSPEED Indonesia, di antaranya Deputi Presiden FSPEED Indonesia Abah Yanto, Bendahara Umum FSPEED Indonesia Sukarno, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial FSPEED Suhirto, Ketua DPD FSPEED Jakarta Selatan Mico, serta sejumlah anggota FSPEED.

Dari pihak LAZNAS Yakesma, bantuan diterima oleh Ketua Divisi Disaster Risk Management (DRM) E. Wahyu P. Penyerahan tersebut turut disaksikan Syamsul Bahri dan Sesep.

Abah Yanto mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar FSPEED terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT.

“Alhamdulillah, hari ini kami menyerahkan amanah dari teman-teman pengemudi daring, pengurus, dan anggota FSPEED se-Indonesia. Dana ini bukan sekadar nominal, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar FSPEED untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT,” ujar Abah Yanto.

Menurut dia, FSPEED berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan setelah bencana.