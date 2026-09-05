Gekrafs Tasikmalaya Siapkan Program Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif 

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kota Tasikmalaya resmi dilantik.

Gekrafs berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Ketua DPC Gekrafs Kota Tasikmalaya Deden Khairul mengatakan, Gekrafs merupakan organisasi ekonomi kreatif berskala nasional yang telah berkembang di berbagai daerah dan memiliki jejaring hingga tingkat internasional.

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"Harapannya, kami bisa membangun ekosistem ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya lebih baik lagi. Tentunya kami siap menjadi mitra strategis pemerintah," ujar Deden seusai pelantikan pengurus DPC Gekrafs Kota Tasikmalaya di Gedung Creative Center (GCC) Kota Tasikmalaya, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Menurut Deden, Gekrafs juga akan berperan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Salah satu agenda yang akan didorong adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang ekonomi kreatif. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya.

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"Kami akan terus mendorong agar Perda ekonomi kreatif bisa hadir di Kota Tasikmalaya sebagai payung hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif," katanya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 38 pengurus DPC Gekrafs Kota Tasikmalaya dikukuhkan.