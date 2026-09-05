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Siswa SPN Polda Metro Beri Sembako dan Cek Kesehatan Gratis untuk Warga

Sabtu, 05 September 2026 – 09:33 WIB
Siswa SPN Polda Metro Beri Sembako dan Cek Kesehatan Gratis untuk Warga - JPNN.com Jabar
Kegiatan bakti sosial dan cek kesehatan gratis. Foto : Source fo JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya menggelar bakti sosial (baksos) dan pengecekan kesehatan gratis bagi warga Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (4/9/2026).

Kepala SPN PMJ, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, hal ini dilakukan guna menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

"Hari ini kami dibantu dengan Pak RW, melihat warga di sekitar SPN ini yang kurang mampu, dan kami berikan bantuan sembako dari adik-adik siswa melalui kegiatan Jumat Berkah," ucapnya.

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Selain memberikan sembako gratis, warga juga diberi pelayanan kesehatan gratis.

"Kemudian kami support juga ada dari tim kesehatan, ada dokter yang ikut membantu memberikan pelayanan kesehatan gratis," terangnya.

Ia menyebut, kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian para siswa dalam melayani masyarakat, juga memberikan contoh kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat.

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“Kami coba untuk menumbuhkan semangat kepedulian kepada mereka, semangat melayani sebagaimana yang diarahkan oleh pimpinan. Bahwa keberadaan anggota polisi di lapangan itu harus memberikan manfaat pada orang lain,” jelasnya.

Kedepan, ia menyiapkan program pemberian air bersih saat musim kemarau.

Siswa SPN Polda Metro Jaya memberikan sembako dan pengecekan kesehatan gratis kepada warga Lido, Kabupaten Bogor.
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TAGS   bakti sosial cek kesehatan gratis sekolah polisi negara spn polda metro jaya

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