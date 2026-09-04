Dedi Mulyadi Ungkap Peran Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang terus memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

Dedi mengatakan, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak turut memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun berbagai fasilitas publik, mulai dari jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga trotoar.

"Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang setiap hari terus melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga kita memiliki kecukupan dana untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pemasangan PJU, trotoar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Dia mencontohkan, penataan trotoar di kawasan Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Dedi menilai trotoar di kawasan tersebut sudah tertata, meski masih menemukan persoalan penggunaan trotoar sebagai area parkir sepeda motor dan tempat berjualan pedagang kaki lima.

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"Cuma parkir motornya masih di atas trotoar dan kaki limanya masih di atas trotoar," ujarnya.

Dedi menegaskan pembangunan di Jawa Barat tidak akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat.