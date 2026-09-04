JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Batangan Siang Ini Jumat 4 September 2026, Lengkap!

Harga Emas dan Perak Batangan Siang Ini Jumat 4 September 2026, Lengkap!

Jumat, 04 September 2026 – 14:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Siang Ini Jumat 4 September 2026, Lengkap! - JPNN.com Jabar
Berikut ini harga emas dan perak batangan pada Jumat 4 September 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 4 September 2026, tercatat sebesar Rp2.670.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.676.675.

Data harga tersebut merupakan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Baca Juga:

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta sejumlah produk perak.

Harga emas berbeda berdasarkan berat dan jenis produk. Secara umum, semakin besar ukuran emas batangan, harga per gramnya cenderung lebih rendah dibandingkan pecahan yang lebih kecil.

Harga emas batangan 4 September 2026

Baca Juga:

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.385.000 atau Rp1.388.463 setelah PPh 0,25 persen.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU