Harga Emas dan Perak Batangan Siang Ini Jumat 4 September 2026, Lengkap!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 4 September 2026, tercatat sebesar Rp2.670.000 per gram untuk harga dasar.
Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.676.675.
Data harga tersebut merupakan daftar harga yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.
Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, serta sejumlah produk perak.
Harga emas berbeda berdasarkan berat dan jenis produk. Secara umum, semakin besar ukuran emas batangan, harga per gramnya cenderung lebih rendah dibandingkan pecahan yang lebih kecil.
Harga emas batangan 4 September 2026
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.385.000 atau Rp1.388.463 setelah PPh 0,25 persen.
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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