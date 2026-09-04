Dengarkan Suara Pelanggan, Epson Indonesia Gelar Customer Day 2026 di 50 Lokasi Serentak

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Epson Indonesia kembali menggelar Epson Customer Day 2026 dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada 3-4 September 2026 tersebut digelar secara serentak di 50 lokasi Authorized Service Partner (ASP) Epson di berbagai kota di Indonesia.

Customer Day menjadi bagian dari upaya Epson Indonesia memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus memperoleh masukan secara langsung mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan produk dan layanan Epson.

Melalui kegiatan tersebut, Epson ingin memahami kebutuhan pelanggan sekaligus mengevaluasi kualitas layanan, terutama dalam aspek layanan purnajual dan pengalaman pelanggan.

Head of Function Sales PT Epson Indonesia Muchammad Husni Nurdin mengatakan, pelanggan memiliki peran penting dalam perjalanan perusahaan.

Oleh karena itu, Customer Day tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional.

"Pelanggan merupakan bagian penting dalam perjalanan Epson. Karena itu, bagi kami, Customer Day bukan hanya sebuah perayaan Hari Pelanggan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, kebutuhan, dan masukan dari pelanggan," ujar Husni.

Menurut dia, masukan dari pelanggan menjadi salah satu bahan evaluasi Epson untuk meningkatkan kualitas layanan di Indonesia.