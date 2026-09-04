Dinkes Kabupaten Cirebon Temukan 144 Kasus Baru HIV hingga Juni 2026

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat 144 temuan baru HIV berdasarkan hasil skrining sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Sebagian besar temuan berasal dari kelompok usia produktif, yakni 25-49 tahun.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon Mona Isabella Saragih mengatakan kelompok usia tersebut menjadi penyumbang temuan HIV terbanyak selama semester pertama 2026.

"Temuan HIV pada semester pertama 2026 paling banyak berasal dari kelompok usia 25 hingga 49 tahun," ujar Mona.

Pada kelompok usia 25-49 tahun, Dinkes Kabupaten Cirebon mencatat 77 temuan pada laki-laki dan 18 temuan pada perempuan.

Selain berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, hasil skrining juga menunjukkan temuan HIV pada sejumlah kelompok dan kondisi klinis.

Sebanyak 42 kasus ditemukan pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), lima kasus pada transgender, lima kasus pada pekerja seks perempuan, dan satu kasus pada warga binaan pemasyarakatan.

Dinkes juga menemukan empat kasus HIV pada ibu hamil dan 38 kasus pada pasien tuberkulosis (TBC).