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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 4 September 2026: Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Garut Berpotensi Hujan

Jumat, 04 September 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 4 September 2026: Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Garut Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan berskala lokal pada siang hingga sore hari, Jumat (4/9/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 4 September 2026, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Potensi hujan ringan berskala lokal diperkirakan muncul pada periode siang hingga sore, terutama di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

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Pada periode tersebut, kondisi cuaca diprakirakan berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, memasuki malam hari, cuaca di wilayah Jawa Barat diprediksi berangsur menjadi cerah hingga cerah berawan.

Kondisi serupa diprakirakan berlangsung hingga dini hari. Pada periode pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprediksi cerah hingga cerah berawan.

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Selain kondisi cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat pada Jumat diprakirakan berada pada kisaran 17–35 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 30–90 persen.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 4 September 2026: Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Garut berpotensi hujan ringan lokal pada siang hingga sore hari
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