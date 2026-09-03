Kajian Ruang Bermakna CIMB Niaga Syariah Perdana Digelar di Bogor Bersama Habib Ja'far

jabar.jpnn.com, BOGOR - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk atau CIMB Niaga Syariah menghadirkan Kajian Ruang Bermakna, sebuah program eksklusif bagi nasabah yang dikemas berbeda dari kajian pada umumnya.

Program tersebut menggabungkan materi kajian dengan dukungan audio visual imersif di ruang sinema.

Konsep ini dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan membantu nasabah mendapatkan pengalaman reflektif yang lebih personal.

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Kegiatan perdana Kajian Ruang Bermakna digelar di Cinema XXI Botani Square Bogor, Kamis (3/9/2026), dengan menghadirkan pendakwah sekaligus kreator konten Habib Husein Ja'far Al Hadar atau Habib Ja'far.

Kajian mengangkat tema “Jika Hari Ini Adalah Kesempatan Kedua”.

Melalui tema tersebut, peserta diajak merenungkan perjalanan hidup, menerima masa lalu, serta menemukan keberanian untuk mengambil langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

Selama sekitar satu jam, Habib Ja'far menyampaikan kajian dalam suasana yang dikemas hangat, dekat, dan inspiratif.

Nasabah diajak memahami bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan kembali kepada nilai-nilai kebaikan.