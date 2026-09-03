Ratusan Pelajar Depok Ikuti Festival Olahraga Tradisional 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan pelajar sekolah dasar (SD) dari 11 kecamatan di Kota Depok mengikuti Festival Olahraga Tradisional Pelajar Tingkat Kota Depok Tahun 2026 di Stadion Mini Sukatani, Kamis (3/9).

Festival tersebut menghadirkan berbagai permainan tradisional yang mengandalkan ketangkasan, keseimbangan, strategi, serta kerja sama tim.

Sebanyak lima jenis permainan tradisional diperlombakan dalam kegiatan tersebut, yakni terompah, enggrang, hadangan, dagogan, dan sumpitan. Peserta merupakan perwakilan dari 11 kecamatan di Kota Depok.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarpelajar, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan kembali olahraga tradisional kepada generasi muda.

Hal itu dinilai penting di tengah keseharian anak-anak yang semakin dekat dengan perangkat digital dan gawai.

Olahraga Tradisional untuk Lestarikan Budaya

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok Eko Herwiyanto mengatakan olahraga tradisional merupakan aktivitas fisik yang menjadi bagian dari warisan budaya leluhur.

"Kita sama-sama ketahui bahwa olahraga tradisional itu adalah aktivitas fisik yang merupakan warisan budaya leluhur, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketangkasan, permainan, juga kerja sama tim," kata Eko.