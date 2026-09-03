Pemkot Depok Buka Pelatihan Gratis Truck Driver dan Taxi Driver untuk Kerja di Jepang, Begini Cara Daftarnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Koba Mirai Japan membuka program pelatihan truck driver dan taxi driver secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Program tersebut merupakan bentuk kolaborasi di bidang ketenagakerjaan sekaligus upaya membuka peluang bagi masyarakat Depok untuk mendapatkan kesempatan bekerja di Jepang.

General Manager LPK Koba Mirai Japan, Ardi Asrianto mengatakan, kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Jepang mencapai 1.000 orang untuk periode lima tahun.

"Saat ini, Jepang membutuhkan 1.000 tenaga kerja untuk lima tahun ke depan. Sehingga kami bersama Pemkot Depok membuka peluang bagi masyarakat Depok untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan secara gratis," kata Ardi.

Syarat Peserta Pelatihan

Program pelatihan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta yang berminat harus berada dalam rentang usia 20 hingga 40 tahun serta memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A.

Selain itu, calon peserta diwajibkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan utama program pelatihan tersebut meliputi: