Pemprov Jabar Siap Bangun Kembali Jembatan Ambruk di Pangandaran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil alih pembangunan jembatan di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.

Jembatan itu sebelumnya ambruk sesaat setelah diresmikan oleh Bupati Pangandaran pada Minggu (30/8/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jembatan yang bakal dibangun Pemprov Jabar di Desa Margacinta berupa jembatan permanen. Dengan begitu, konstruksi jembatan akan lebih kokoh.

"Kami segera membangun jembatan permanen sehingga bisa dilewati banyak orang, mobil, bisa angkut hasil pertanian, peternakan, perikanan, kelautan," kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Jembatan permanen tersebut akan dibangun pada 2027. Dedi berharap, keberadaan jembatan permanen dapat memperlancar roda ekonomi masyarakat.

Ia pun berpesan kepada masyarakat desa agar tidak memanfaatkan jembatan untuk balapan.

Sebelumnya, jembatan di Desa Margacinta yang berbentuk jembatan gantung ambruk dan melengkung ke bawah sesaat setelah diresmikan. Bupati Pangandaran bersama puluhan warga berada di jembatan saat insiden terjadi.

Dedi menegaskan, jembatan gantung yang ambruk itu bukan dibangun oleh Pemprov Jabar. Meski demikian, dengan mempertimbangkan kurangnya dana Pemkab Pangandaran, maka Pemprov akan membangun jembatan baru di Desa Margacinta. (mcr27/jpnn)