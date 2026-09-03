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Gempa 2,3 Magnitudo Guncang Sukabumi, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

Kamis, 03 September 2026 – 13:00 WIB
Gempa 2,3 Magnitudo Guncang Sukabumi, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa bumi tektonik pada Kamis, 3 September 2026, sekitar pukul 11.24 WIB.

Berdasarkan hasil analisis pembaruan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo M2,3.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang Hartanto mengatakan episenter gempa berada pada koordinat 6,73 derajat Lintang Selatan (LS) dan 106,60 derajat Bujur Timur (BT).

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Episenter gempa berada di darat, sekitar 26 kilometer barat daya Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kedalaman 3 kilometer.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Aktif," demikian keterangan BBMKG Wilayah II Tangerang.

Gempa Dirasakan di Kabandungan

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Berdasarkan laporan yang diterima BMKG dari masyarakat, getaran gempa dirasakan di wilayah Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Gempa tercatat dengan Skala Intensitas II Modified Mercalli Intensity (MMI). Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung dapat bergoyang.

Gempa M2,3 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Kamis 3 September 2026. Getaran dirasakan di Kabandungan, tetapi belum ada laporan kerusakan
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