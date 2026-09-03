Daftar Lengkap Harga Emas dan Perak Hari Ini, 3 September 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 3 September 2026, tercatat Rp2.639.000 per gram untuk ukuran 1 gram.

Jika ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.645.598.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas dan perak dengan berbagai ukuran serta harga yang berbeda. Harga per gram juga bervariasi berdasarkan berat produk.

Berikut daftar harga emas batangan pada Kamis, 3 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.369.500 atau Rp1.372.924 setelah PPh 0,25 persen.

1 gram: Rp2.639.000 atau Rp2.645.598 setelah PPh 0,25 persen.

2 gram: Rp5.218.000 atau Rp5.231.045 setelah PPh 0,25 persen.