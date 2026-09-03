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Daftar Lengkap Harga Emas dan Perak Hari Ini, 3 September 2026

Kamis, 03 September 2026 – 12:00 WIB
Daftar Lengkap Harga Emas dan Perak Hari Ini, 3 September 2026 - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 3 September 2026, tercatat Rp2.639.000 per gram untuk ukuran 1 gram.

Jika ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.645.598.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas dan perak dengan berbagai ukuran serta harga yang berbeda. Harga per gram juga bervariasi berdasarkan berat produk.

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Berikut daftar harga emas batangan pada Kamis, 3 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.369.500 atau Rp1.372.924 setelah PPh 0,25 persen.

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1 gram: Rp2.639.000 atau Rp2.645.598 setelah PPh 0,25 persen.

2 gram: Rp5.218.000 atau Rp5.231.045 setelah PPh 0,25 persen.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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