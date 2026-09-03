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Cuaca Jabodetabek Siang Ini 3 September 2026, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

Kamis, 03 September 2026 – 10:00 WIB
Cuaca Jabodetabek Siang Ini 3 September 2026, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis, 3 September 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Kamis, 3 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 4 September 2026 pukul 07.00 WIB.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

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Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Kondisi serupa diprakirakan berlanjut pada Jumat, 4 September 2026, terutama pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB. Cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 3 September 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Bogor berpotensi hujan ringan siang hingga sore.
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