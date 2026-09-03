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Kekeringan Meluas, Pemkab Bekasi Salurkan 8 Juta Liter Air Bersih ke 45 Desa

Kamis, 03 September 2026 – 09:00 WIB
Kekeringan Meluas, Pemkab Bekasi Salurkan 8 Juta Liter Air Bersih ke 45 Desa - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bantuan air bersih untuk warga yang menjadi korban bencana kekeringan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah menyalurkan lebih dari 8 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan sepanjang musim kemarau 2026.

Distribusi bantuan tersebut dilakukan sejak penyaluran perdana pada Selasa (9/6) sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mencegah meluasnya dampak kekeringan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, berdasarkan data per 31 Agustus 2026, jumlah air bersih yang telah didistribusikan mencapai 7.934.700 liter.

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Jumlah tersebut terus bertambah karena distribusi masih dilakukan hingga saat ini.

"Data yang masuk per 31 Agustus kemarin sudah mencapai 7.934.700 liter. Hari ini masih berlanjut dan sampai petang ini sudah lebih dari delapan juta liter secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan warga," kata Muchlis. 

Menurut dia, distribusi air bersih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

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Penyaluran juga dilakukan lebih masif seiring meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan.

Dalam kurun sekitar dua pekan, jumlah wilayah terdampak meningkat dari sebelumnya 35 desa di 11 kecamatan menjadi 45 desa yang tersebar di 12 kecamatan.

Pemkab Bekasi telah menyalurkan lebih dari 8 juta liter air bersih kepada 77.312 warga terdampak kekeringan di 45 desa dan 12 kecamatan
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TAGS   kekeringan bekasi kesulitan air bersih krisis air bersih pemkab bekasi kabupaten bekasi musim kemarau bpbd kabupaten bekasi

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