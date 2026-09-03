Prakiraan Cuaca Jawa Barat 3 September 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Kamis, 3 September 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah, terutama Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprediksi cerah hingga cerah berawan. Belum ada potensi hujan yang disebutkan pada periode tersebut.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan masih cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Potensi hujan ringan secara lokal masih berlanjut pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB. Hujan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Sementara itu, wilayah Jawa Barat lainnya diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan.