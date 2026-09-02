Pekerja Tebang Pohon Terpental di Jembatan Serong Depok, Kondisinya Kritis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pekerja mengalami kecelakaan saat melakukan penebangan pohon di kawasan Jembatan Serong, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (2/9).

Pekerja tersebut terpental dan jatuh saat menebang pohon.

Penebangan pohon dilakukan di area pelebaran Jalan Raya Cipayung, Depok.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB ketika kondisi lalu lintas di sekitar lokasi sedang ramai.

Salah seorang saksi, Rama, mengatakan saat kejadian terdapat tiga orang yang terlibat dalam proses penebangan.

Satu orang berada di atas pohon, sementara dua lainnya berada di seberang untuk menarik tali.

"Yang naik pohon satu orang, yang dua ada di seberang narik pakai tambang," kata Rama di lokasi.

Menurut Rama, pekerja yang berada di atas pohon menggunakan gergaji mesin untuk memotong pohon.