JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gegara Hal Ini, 30 Ribu Pelanggan PDAM Depok Kesulitan Air Bersih

Gegara Hal Ini, 30 Ribu Pelanggan PDAM Depok Kesulitan Air Bersih

Rabu, 02 September 2026 – 18:00 WIB
Gegara Hal Ini, 30 Ribu Pelanggan PDAM Depok Kesulitan Air Bersih - JPNN.com Jabar
Air bersih. Foto: Ricardo/JPNN.com Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK -  PT Tirta Asasta Depok menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan pelayanan air yang terjadi di sejumlah wilayah.

Direktur Operasional PT Tirta Asasta Depok, Sudirman, mengatakan gangguan pelayanan tersebut terjadi akibat masalah pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Citayam.

Menurut Sudirman, cover power di instalasi tersebut terbakar sehingga mengganggu operasional pompa.

Baca Juga:

"Terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air IPA Citayam," kata Sudirman dalam keterangan resminya.

Gangguan tersebut berdampak terhadap sekitar 30 ribu pelanggan PT Tirta Asasta Depok.

Sudirman menjelaskan, kabel daya (power) yang terbakar menyebabkan seluruh operasi pompa di instalasi tersebut terhenti.

Baca Juga:

"Kabel power yang terbakar menyebabkan operasi pompa seluruhnya terhenti," ujarnya.

Perbaikan Ditargetkan Tiga Jam

Kabel power terbakar di IPA Citayam menyebabkan operasional pompa terhenti. Sekitar 30 ribu pelanggan Tirta Asasta Depok terdampak.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok pdam depok PT Tirta Asasta Depok air PDAM Depok mati IPA Citayam PDAM Tirta Asasta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU