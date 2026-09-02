Gegara Hal Ini, 30 Ribu Pelanggan PDAM Depok Kesulitan Air Bersih

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Tirta Asasta Depok menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan pelayanan air yang terjadi di sejumlah wilayah.

Direktur Operasional PT Tirta Asasta Depok, Sudirman, mengatakan gangguan pelayanan tersebut terjadi akibat masalah pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Citayam.

Menurut Sudirman, cover power di instalasi tersebut terbakar sehingga mengganggu operasional pompa.

"Terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air IPA Citayam," kata Sudirman dalam keterangan resminya.

Gangguan tersebut berdampak terhadap sekitar 30 ribu pelanggan PT Tirta Asasta Depok.

Sudirman menjelaskan, kabel daya (power) yang terbakar menyebabkan seluruh operasi pompa di instalasi tersebut terhenti.

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"Kabel power yang terbakar menyebabkan operasi pompa seluruhnya terhenti," ujarnya.

Perbaikan Ditargetkan Tiga Jam