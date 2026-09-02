Merek Legendaris Jabar Semen Kujang Kembali, Respons Pasar Bikin SIG Optimistis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nama Semen Kujang kembali muncul di pasar bahan bangunan Jawa Barat.

Merek yang sudah dikenal masyarakat sejak puluhan tahun lalu itu kini kembali ditawarkan kepada konsumen.

Kembalinya Semen Kujang bukan sekadar nostalgia. Produk tersebut kini hadir dengan pembaruan teknologi dan mulai mendapat respons positif dari sejumlah toko bangunan.

Salah satu buktinya terlihat di Sumedang.

Adin (61), pemilik Toko Bangunan Resna Jaya, mengaku langsung melakukan pemesanan dalam jumlah besar ketika tim sales PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) kembali menawarkan Semen Kujang pada akhir Juli 2026.

Respons konsumennya pun disebut cukup baik.

Hingga saat ini, penjualan Semen Kujang di tokonya telah mencapai sekitar 3.800 zak.

“Semennya dari dulu sudah saya tahu, kualitasnya bagus. Alhamdulillah, senang sekali,” kata Adin dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Rabu (2/9/2026).