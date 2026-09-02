LAZ PERSIS Raih WTP 16 Kali Berturut-turut, Bukti Konsisten Jaga Amanah Umat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam (LAZ PERSIS) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan.

Lembaga tersebut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun buku 2025.

Capaian itu sekaligus memperpanjang catatan WTP LAZ PERSIS menjadi 16 kali secara berturut-turut.

Opini tersebut disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan dalam kegiatan Exit Meeting audit yang berlangsung pada 2 September 2026.

Berdasarkan hasil audit, laporan keuangan LAZ PERSIS dinilai telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2025, termasuk kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

Tak hanya mempertahankan opini audit, kinerja LAZ PERSIS juga menunjukkan pertumbuhan. Laporan keuangan yang telah diaudit mencatat pendapatan sebesar Rp57,6 miliar sepanjang 2025.

Pertumbuhan aset lembaga itu juga mencapai 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

KAP Budiandru dan Rekan menyatakan laporan keuangan LAZ PERSIS mendapatkan kategori opini tertinggi serta disajikan tanpa emphasis of matter maupun catatan khusus lainnya.