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Gegara Umpatan, Lansia Ojol Dikeroyok 3 Pemabuk di Bandung

Rabu, 02 September 2026 – 15:30 WIB
Gegara Umpatan, Lansia Ojol Dikeroyok 3 Pemabuk di Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pengeroyokan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia lanjut menjadi korban pengeroyokan saat tengah mengantarkan penumpang di Kota Bandung.

Korban diketahui bernama Kuswara Iskandar (61 tahun). Dia dikeroyok tiga pemuda di Simpang Otista - Sudirman, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Selasa (1/9/2026) dini hari.

Akibat kejadian tersebut, Kuswara mengalami sejumlah luka pada bagian hidung, wajah, dan tangan.

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"Korban mengalami luka di bagian hidung, wajah, dan bengkak bagian tangan sebelah kanan," kata Kapolsek Astanaanyar, Kompol Fetrizal, saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat korban tengah mengantarkan penumpang dan melintas di Simpang Otista - Sudirman.

Saat itu, korban berpapasan dengan tiga orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

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Ketiga pelaku masing-masing AG (29 tahun) warga Padasuka, RG (22) warga Padasuka, dan RA (21), warga Cikutra.

"Ketiga pelaku dalam kondisi mabuk, terpengaruh minum-minuman keras," ujarnya.

Lansia ojol dikeroyok tiga pemuda mabuk di Bandung saat mengantar penumpang. Korban mengalami luka dan para pelaku diamankan polisi.
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