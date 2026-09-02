Trotoar Jalan di Gasibu Bandung Terlalu Tinggi, Dedi Mulyadi Sentil DBMPR Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kondisi trotoar di Jalan Sentot Alibasa atau di sekitar kawasan Gedung Sate - Gasibu, menjadi sorotan karena dinilai terlalu tinggi.

Trotoar tersebut dianggap tidak ramah penyandang disabilitas karena punya ketinggian cukup panjang untuk ukuran trotoar pejalan kaki.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kondisi trotoar di Lapangan Gasibu itu.

Ia mengakui, trotoar tersebut memang terlalu tinggi.

Ia pun menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat membuat undakan untuk memudahkan pejalan kaki menaiki trotoar.

Dengan begitu, trotoar tersebut akan lebih ramah bagi pejalan kaki.

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"Dengan begitu, naik ke trotoar ada trapnya, tidak langsung dari jalan raya ke trotoar," kata Dedi, Rabu (2/9/2026).

Selain itu, trotoar di Lapangan Gasibu juga akan dilengkapi dengan ubin pemandu bagi disabilitas.