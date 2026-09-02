PDAM Tirta Asasta Depok Alami Gangguan, Warga: Giliran Telat Bayar Kena Denda
jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Depok mengeluhkan gangguan aliran air yang terjadi sejak Selasa (1/9) sore.
Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari warga terganggu.
Salah seorang warga Perumahan Permata Depok, Tama, mengatakan aliran air di rumahnya mulai terhenti sejak sekitar waktu Magrib pada Selasa.
"Dari kemarin habis Magrib mati. Sampai hari ini belum nyala-nyala," kata Tama.
Menurut Tama, gangguan aliran air tersebut berdampak pada sejumlah aktivitas rumah tangga, mulai dari mencuci hingga memasak.
Beruntung, Tama masih memiliki tetangga yang menggunakan air sumur sehingga dapat meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan air.
"Untung saya masih punya tetangga yang pakai air sumur, jadi saya pakai selang minta air dari tetangga. Tapi kalau yang tidak ada air tanah sama sekali kan repot," ujarnya.
Tama berharap PDAM Tirta Asasta segera menangani gangguan tersebut dan memastikan aliran air kembali normal.
Sejumlah pelanggan PDAM Tirta Asasta Depok mengeluhkan air mati sejak Selasa sore. Gangguan membuat aktivitas warga terganggu hingga terpaksa membeli air
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