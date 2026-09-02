JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemprov Jabar Tutup Lapangan Gasibu Bandung Sampai Awal 2027

Pemprov Jabar Tutup Lapangan Gasibu Bandung Sampai Awal 2027

Rabu, 02 September 2026 – 15:15 WIB
Pemprov Jabar Tutup Lapangan Gasibu Bandung Sampai Awal 2027 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Lapangan Gasibu dipakai sebagai tempat penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kawasan Gasibu di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, ditutup sementara mulai 1 September 2026. 

Penutupan ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan optimalisasi kawasan sebagai ruang publik yang lebih tertata, aman, nyaman, dan fungsional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penataan kawasan Gasibu bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. 

Baca Juga:

Penataan diperlukan mengingat Gasibu merupakan salah satu ruang publik yang banyak dimanfaatkan mayat Jawa Barat untuk berolahraga dan beraktivitas.

"Track lari itu kan kondisinya harus diperbaiki karena itu fasilitas publik, ruang publik," kata Herman di Bandung, Rabu (2/9).

Menurutnya, perbaikan fasilitas ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan Gasibu dengan nyaman. 

Baca Juga:

Kondisi lintasan yang kurang baik, berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan. 

"Jangan sampai karena track-nya kurang baik, kemudian kan bisa tijalikeuh (keseleo) ya kata orang Sunda. Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita harapkan," ujar dia.

Pemprov Jabar ungkap alasan penutupan sementara kawasan Gasibu hingga awal tahun 2027.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemprov Jawa barat sekda jabar lapangan gasibu penataan kawasan gedung sate penataan kawasan Gasibu gasibu ditutup penutupan lapangan gasibu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU