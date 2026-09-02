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Pemkot Depok Buka Peluang Kerja ke Jepang untuk Sopir Truk dan Taksi

Rabu, 02 September 2026 – 13:00 WIB
Pemkot Depok Buka Peluang Kerja ke Jepang untuk Sopir Truk dan Taksi - JPNN.com Jabar
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nessi Annisa Handari. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Kali ini, kesempatan tersebut ditujukan bagi warga yang berminat bekerja di Jepang sebagai pengemudi truk (truck driver) dan pengemudi taksi (taxi driver).

Program penempatan kerja tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemkot Depok melalui Disnaker Kota Depok dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Koba Mirai Japan.

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Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menyambut baik program tersebut dan menyatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan program yang membuka akses kerja bagi masyarakat Depok ke Jepang.

Menurut Nessi, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Depok.

“Upaya ini tentu untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Depok,” ucap Nessi.

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Target 1.000 peserta dalam lima tahun

Nessi mengungkapkan, program kerja ke Jepang tersebut menargetkan 1.000 orang selama lima tahun. Dengan demikian, kuota yang tersedia mencapai sekitar 200 orang setiap tahun.

Pemkot Depok membuka peluang kerja ke Jepang bagi warga untuk posisi sopir truk dan taksi. Program ini menargetkan 1.000 orang selama lima tahun
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